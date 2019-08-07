НБУ отменил два банковских норматива

Национальный банк Украины отменит экономические нормативы мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 1 августа 2019 года № 102, которое вступает в силу со 2 сентября 2019 года.

В Нацбанке пояснили, что такое решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), сообщает пресс-служба регулятора.

Введенный в декабре 2018 года норматив LCR устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Он является более жестким, чем нормативы Н4 и Н5, поэтому нет практической целесообразности в дальнейших расчетах этих нормативов, отмечается в сообщении НБУ.

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Последний раз публикация данных по нормативам Н4 и Н5 состоится состоянию на 1 сентября.

В то же время, отмечают в НБУ, к внедрению норматива LCR на консолидированной основе (т.е. для банковских групп), контроль уровня ликвидности банковской группы до 31 дня будет обеспечиваться через контроль норматива Н5 на консолидированной основе, расчет которого не меняется.

Регулятор обещает, что следующим шагом в реформе системы нормативов ликвидности станет введение до конца 2019 года коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).