НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO: причина

Национальный банк в понедельник, 20 марта, решил отменить регистрацию международной платежной системы LEO и исключил ее из реестра платежной инфраструктуры. Это означает, что она должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам, пояснил НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Решение принято в связи с применением санкций Совета национальной безопасности и обороны против ООО "ФК Лео", являющегося оператором этой платежной системы.

Платежная система LEO была зарегистрирована Национальным банком в январе 2017 года как внутригосударственная, в апреле 2019 года она приобрела статус международной платежной системы.

ООО "ФК Лео", по данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, принадлежит Алене Шевцовой, которая также указана как директор компании. Она была акционером Айбокс Банка, который Национальный банк закрыл из-за причастности к схемам уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом.

11 марта президент Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц. В их числе оказались и несколько компаний из Украины, в том числе "Париматч" и "ФК Лео".

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.