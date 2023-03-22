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НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO: причина

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 19:54
НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO: причина - Фото
Фото: Dou

Национальный банк в понедельник, 20 марта, решил отменить регистрацию международной платежной системы LEO и исключил ее из реестра платежной инфраструктуры. Это означает, что она должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам, пояснил НБУ.

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Решение принято в связи с применением санкций Совета национальной безопасности и обороны против ООО "ФК Лео", являющегося оператором этой платежной системы.

Платежная система LEO была зарегистрирована Национальным банком в январе 2017 года как внутригосударственная, в апреле 2019 года она приобрела статус международной платежной системы.

ООО "ФК Лео", по данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, принадлежит Алене Шевцовой, которая также указана как директор компании. Она была акционером Айбокс Банка, который Национальный банк закрыл из-за причастности к схемам уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом.

Андрій Водяний
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