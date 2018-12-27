НБУ отсрочил требование обязательного страхования залога

Национальный банк Украины отсрочил до 1 января 2020 года требование обязательного страхования залога. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На такой же срок НБУ продлил для банков действие разрешения выбирать порядок определения класса должника-юридического лица по кредиту под инвестиционный проект: либо с применением Z-модели, или с применением специального порядка для оценки инвестиционного проекта.

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Также повышен с 2 млн грн до 5 млн грн уровень задолженности должника-юридического лица, что может оцениваться банками на групповой основе.

Ранее сообщалось, что НБУ вводит новый инструмент капитализации банков с условиями конверсии/списания.

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Основной характеристикой инструмента станет способность поглощать убытки банка путем конверсии или списания обязательств за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.