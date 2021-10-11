НБУ отсудил комплекс Люстдорф в Одессе у бывшего владельца Имэксбанка Климова

Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Национального банка Украины к бывшему владельцу Имэксбанка Леониду Климову о взыскании в пользу НБУ спортивно-оздоровительного комплекса Люстдорф в Одессе в счет погашения 309 млн грн задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Суд также принял решение разрешить продажу комплекса Люстдорф на открытых торгах в рамках исполнительного производства. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договоры поручительства и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Нацбанком по стабилизационному кредиту.

Поскольку Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, в января 2016 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Одесский апелляционный суд в ноябре 2020 года принял решение о взыскании с Климова 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.

Леонид Климов пытается обжаловать это решение в кассационном суде.

Роман Брыль

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