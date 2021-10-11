НБУ отсудил комплекс Люстдорф в Одессе у бывшего владельца Имэксбанка Климова
Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Национального банка Украины к бывшему владельцу Имэксбанка Леониду Климову о взыскании в пользу НБУ спортивно-оздоровительного комплекса Люстдорф в Одессе в счет погашения 309 млн грн задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Суд также принял решение разрешить продажу комплекса Люстдорф на открытых торгах в рамках исполнительного производства.
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В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договоры поручительства и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Нацбанком по стабилизационному кредиту.
Поскольку Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, в января 2016 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.
Одесский апелляционный суд в ноябре 2020 года принял решение о взыскании с Климова 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.
Леонид Климов пытается обжаловать это решение в кассационном суде.
- 26 января 2015 года НБУ отнес Имэксбанк Леонида Климова к категории неплатежеспособных. В мае того же года началась ликвидация банка. В январе 2016 года НБУ обратился в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск НБУ, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалоба НБУ была удовлетворена. 19 января 2021 года Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с Климова 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения стабилизационного кредита.
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