НБУ выиграл дело на 300 млн грн у бывшего владельца Имэксбанка Климова
Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения стабилизационного кредита. Решение суда НБУ получил 29 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.
В то же время суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал НБУ в удовлетворении иска. Решение суда вступило в силу.
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НБУ заявил, что принимает меры, направленные на выполнение решения для погашения задолженности банка.
В Нацбанке напомнили, что в 2014 году Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ.
- 26 января 2015 года НБУ отнес Имэксбанк к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения банк контролировал Леонид Климов. В мае того же года началась ликвидация банка.
- В январе 2016 года НБУ обратился в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск НБУ, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалобу НБУ была удовлетворена.
- Летом 2020 года стало известно, что структуры Климова физически контролируют здания стадиона "Черноморец" (Одесса), несмотря на то, что в середине июля комплекс был куплен американской компанией Allrise Capital.
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