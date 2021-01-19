НБУ выиграл дело на 300 млн грн у бывшего владельца Имэксбанка Климова

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения стабилизационного кредита. Решение суда НБУ получил 29 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал НБУ в удовлетворении иска. Решение суда вступило в силу.

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НБУ заявил, что принимает меры, направленные на выполнение решения для погашения задолженности банка.

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ.

26 января 2015 года НБУ отнес Имэксбанк к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения банк контролировал Леонид Климов. В мае того же года началась ликвидация банка.

В январе 2016 года НБУ обратился в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск НБУ, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалобу НБУ была удовлетворена.

Летом 2020 года стало известно, что структуры Климова физически контролируют здания стадиона "Черноморец" (Одесса), несмотря на то, что в середине июля комплекс был куплен американской компанией Allrise Capital.

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Юрий Тарасовский

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