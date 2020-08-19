Экс-владелец Имэксбанка Климов продолжает контролировать стадион "Черноморец"

Структуры бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова физически контролируют здания стадиона "Черноморец" (Одесса), несмотря на то, что в середине июля комплекс был куплен американской компанией Allrise Capital. Об этом в интервью LIGA.net рассказал CEO компании–покупателя Руслан Зинуров.

По его словам, юридическая и операционная команда Allrise Capital делает все необходимое, чтобы передача управления прошла в самые короткие сроки.

"Есть некоторые операционные моменты. Это огромный объект, нужно время для того, чтобы качественно передать все активы к нам. Это займет определенное время", – сказал Зинуров.

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Стадион "Черноморец" был выставлен на продажу еще в 2016 году по стартовой цене 1,13 млрд грн. Его удалось продать только с 21-й попытки.

Allrise Capital приобрела саму чашу стадиона, а также коммерческие объекты вокруг нее: бизнес-центр, фитнес-центр и гостиницу. Компании Климова арендовали эти объекты у государства, которое через Фонд гарантирования вкладов физлиц владело активом с момента банкротства Имэксбанка в 2015 году.

Стадион был залогом по кредитам, которые выдавал банк. Государство забрало актив себе в счет погашения долгов Климова: только вкладчикам Имэксбанка Фонд гарантирования выплатил 4,16 млрд грн, еще 3,3 млрд – кредиты рефинансирования, которые банк не вернул НБУ.

2 июля Фонд гарантирования вкладов начал серию судебных процессов по снятию ареста со стадиона Черноморец.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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