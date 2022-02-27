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НБУ перечислил 450 млн грн на нужды Национальной гвардии

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 09:39
НБУ перечислил 450 млн грн на нужды Национальной гвардии - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины перечислил на нужды Национальной гвардии 450 млн грн, собранных на спецсчет для сбора средств для помощи Украинской Армии. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.  

Средства будут направлены для обеспечения обороноспособности нашего государства – вооружение, технику, продукты питания, медикаменты и другие вещи, необходимые украинским защитникам, говорится в заявлении. 

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"Мы поддерживаем защитников Украины и благодарны каждому, кто перечисляет деньги для Вооруженных Сил Украины. Мобилизация всех возможных ресурсов для защиты государства – наша общая обязанность", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко

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Роман Брыль
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нацбанк нацгвардия Шевченко Кирилл
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