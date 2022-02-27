НБУ перечислил 450 млн грн на нужды Национальной гвардии

Национальный банк Украины перечислил на нужды Национальной гвардии 450 млн грн, собранных на спецсчет для сбора средств для помощи Украинской Армии. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Средства будут направлены для обеспечения обороноспособности нашего государства – вооружение, технику, продукты питания, медикаменты и другие вещи, необходимые украинским защитникам, говорится в заявлении.

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"Мы поддерживаем защитников Украины и благодарны каждому, кто перечисляет деньги для Вооруженных Сил Украины. Мобилизация всех возможных ресурсов для защиты государства – наша общая обязанность", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Роман Брыль

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