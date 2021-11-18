НБУ поднимает до $400 млн лимит на покупку банками валюты на межбанке. Зачем это нужно

Национальный банк с 1 декабря 2021 года повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн.

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Повышение лимитов будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом, уверены в НБУ.

Предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции состоялась в январе 2020 года.

Тогда лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое – до 10% их регулятивного капитала.

Эти изменения не только не оказали негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовали увеличению объемов сделок на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем сделок между банками с учетом сделок с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) – еще на 9%.

Валютная позиция банка становится открытой при несовпадении размеров активов и пассивов в иностранных валютах. Длинная позиция означает, что количество купленной валюты больше количества проданной, а короткая предусматривает больший объем проданной валюты.

С 20 января 2020 года НБУ увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 5% до 10% от их регулятивного капитала.

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Роман Брыль

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