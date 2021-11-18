UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ поднимает до $400 млн лимит на покупку банками валюты на межбанке. Зачем это нужно

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 10:42
НБУ поднимает до $400 млн лимит на покупку банками валюты на межбанке. Зачем это нужно - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк с 1 декабря 2021 года повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Повышение лимитов будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом, уверены в НБУ. 

Предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции состоялась в январе 2020 года.  

Тогда лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое – до 10% их регулятивного капитала. 

Эти изменения не только не оказали негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовали увеличению объемов сделок на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем сделок между банками с учетом сделок с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) – еще на 9%. 

Валютная позиция банка становится открытой при несовпадении размеров активов и пассивов в иностранных валютах. Длинная позиция означает, что количество купленной валюты больше количества проданной, а короткая предусматривает больший объем проданной валюты. 
  • С 20 января 2020 года НБУ увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 5% до 10% от их регулятивного капитала.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк межбанковский валютный рынок валютная позиция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 