НБУ поднимает до $400 млн лимит на покупку банками валюты на межбанке. Зачем это нужно
Национальный банк с 1 декабря 2021 года повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн.
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Повышение лимитов будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом, уверены в НБУ.
Предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции состоялась в январе 2020 года.
Тогда лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое – до 10% их регулятивного капитала.
Эти изменения не только не оказали негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовали увеличению объемов сделок на межбанковском валютном рынке: среднедневной объем сделок между банками с учетом сделок с НБУ в 2020 году увеличился на 11%, а в 2021 году (по состоянию на 17 ноября) – еще на 9%.
- С 20 января 2020 года НБУ увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 5% до 10% от их регулятивного капитала.
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