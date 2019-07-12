В НБУ подтвердили оригинальность шрифта на купюре 1000 грн

В Национальном банке Украине опровергают использование нелицензионного шрифта на купюре 1000 гривень . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Распространена в социальных сетях и СМИ информация об использовании на банкноте номиналом 1000 гривен, представленной Национальным банком 25 июня и планируемой к выпуску в обращение на 25 октября этого года, якобы нелицензионного шрифта не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что одной из особенностей дизайна гривневых банкнот является авторская графика. "Художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты - они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенный надпись номинала банкноты", - отмечают в Нацбанке. Это предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот. "Подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое", - подчеркивают в НБУ.

"В процессе создания графических изображений для дизайна банкнот … художники изучают соответствующую графическую информацию из открытых источников... Соответственно, частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческим обработкой публично доступных материалов", - объясняют в Нацбанке и подчеркивают, что "ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов".

"В частности, и при создании буквенной надписи "Одна тысяча гривень" на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов", - говорится в сообщении.

Среди основных открытых источников в Нацбанке приводят издания: Villn Toots, 300 Burtu Veidi шрифтов - Riga: Latvia Valsts izdavnieciba, 1960 года; Szanto Tibor, A BETU - Budapest: Akademia Kiado, 1986 года издания; Haildegard Korger, Schrift und Schreiben, - Leipzig: 500 Jahre Buschstadt, 1981 года издания.

После презентации новой 1000-гривневой банкноты, появилась информация, что дизайнеры НБУ использовали пиратский шрифт в новой купюре. В НБУ пообещали проверить банкноту в 1000 гривень на пиратский шрифт.