НБУ попросил Верховный суд применить “антиколомойский” закон в деле Суркисов

Адвокаты Национального банка (НБУ) подали заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого “антиколомойского” закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка.
Очередное заседание суда запланировано на 10:30 15 июня.
"Заявление уже находится в материалах дела, НБУ просит применить нормы закона (связанными с ПриватБанком Суркисов признал НБУ, согласно закону, решения государственных органов нельзя отменить, - ред.). Нацбанк просит применить нормы закона", - заявил на брифинге адвокат Привата Олег Лазовский.
НБУ также просит закрыть производство, уточнил он в комментарии LIGA.net.
"При этом, если суд изменит юрисдикцию спора с адмиристративной на хозяйственную (админспоры касаются решений судей, хозяйственные - коммерческих отношений юрлиц вне зависимости от формы собственности), как требует сторона банка, нормы закона не будут применяться в этом споре. Но в таком случае производство должно быть автоматически закрыто. Если истцы посчитают нужным, они смогут заново начать разбирательство, но уже в хозсуде первой инстанции", - отметил Лазовский LIGA.net.
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