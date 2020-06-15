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НБУ попросил Верховный суд применить “антиколомойский” закон в деле Суркисов

НБУ попросил Верховный суд применить “антиколомойский” закон в деле Суркисов
15.06.2020, 11:04

Верховный суд сегодня продолжит рассматривать дело о связанности Суркисов с экс-акционерами ПриватБанка. НБУ просит применить банковский закон

Адвокаты Национального банка (НБУ) подали заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого “антиколомойского” закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка.

Очередное заседание суда запланировано на 10:30 15 июня.

"Заявление уже находится в материалах дела, НБУ просит применить нормы закона (связанными с ПриватБанком Суркисов признал НБУ, согласно закону, решения государственных органов нельзя отменить, - ред.). Нацбанк просит применить нормы закона", - заявил на брифинге адвокат Привата Олег Лазовский.

НБУ также просит закрыть производство, уточнил он в комментарии LIGA.net.

"При этом, если суд изменит юрисдикцию спора с адмиристративной на хозяйственную (админспоры касаются решений судей, хозяйственные - коммерческих отношений юрлиц вне зависимости от формы собственности), как требует сторона банка, нормы закона не будут применяться в этом споре. Но в таком случае производство должно быть автоматически закрыто. Если истцы посчитают нужным, они смогут заново начать разбирательство, но уже в хозсуде первой инстанции", - отметил Лазовский LIGA.net.

  • Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализировали ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.
  • 12 июня Хозсуд Киева закрыл два производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году. Дела были закрыты в результате применения “антиколомойского” закона.

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Марина Кучук, Сергей Шевчук
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национализация Приватбанка дело приватбанка антиколомойский закон дело суркисов
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