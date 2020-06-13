“Антиколомойский” закон в действии: суд закрыл два дела против ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева 12 июня закрыл два производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году.

Как отмечает пресс-служба ПриватБанка, это первое реальное применение банковского закона 590-IX (так называемый “антиколомойский” - ред.) украинскими судами.

Речь идет о делах по искам ООО “Реватис” и ООО “КС Групп”. Суд закрыл эти производства по ходатайству ПриватБанка.

“В частности, суд установил, что избранный способ защиты своих прав истцами - признание недействительными сделок - не соответствует требованиям частей 3 и 4 ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которым единственным способом защиты прав истца по данным делам может быть возмещение ущерба в денежной форме, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 7 Заключительных и переходных положений закона №590”, - рассказывают в Привате.

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