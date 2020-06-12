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Тимошенко и Дубинский оспорили "антиколомойский" закон в Конституционном суде

Тимошенко и Дубинский оспорили "антиколомойский" закон в Конституционном суде
12.06.2020, 13:04

Суд рассмотрит закон о банках на предмет конституционности

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках (так называемый “антиколомойский”). Об этом сообщается на сайте суда.

Инициаторами представления стали депутаты от фракции Батькивщина Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.

Документ подписали депутаты от Батькивщины, депутатской группы За будущее и отдельные народные депутаты от Слуги народа: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

  • Верховная Рада приняла закон о банках 13 мая, президент Владимир Зеленский его подписал 21 мая. 23 мая закон вступил в силу.
  • Банковский закон - был последним требованием Международного валютного фонда для подписания новой программы с Украиной. Он вносит изменения в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений НБУ. Документ прямо повлияет на все суды, связанные с национализацией ПриватБанка, но касается всех банков, обанкротившихся вследствие кризиса 2014-2015 годов.

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Марина Кучук
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конституционный суд юлия тимошенко сергей власенко антиколомойский закон
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