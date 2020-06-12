Тимошенко и Дубинский оспорили "антиколомойский" закон в Конституционном суде

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках (так называемый “антиколомойский”). Об этом сообщается на сайте суда.

Инициаторами представления стали депутаты от фракции Батькивщина Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.

Документ подписали депутаты от Батькивщины, депутатской группы За будущее и отдельные народные депутаты от Слуги народа: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

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