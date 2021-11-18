НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы

Национальный банк Украины признал банковскую группу Драгон и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО Юнекс Банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В состав банковской группы входят АО Юнекс Банк, ООО ФК Инвесткапитал, ООО ФК Артуа и СП ООО Драгон Капитал.

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Контроллером банковской группы является Томаш Фиала.

Банковская группа Драгон стала 26-й банковской группой, зарегистрированной в Украине.

АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка – компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский.

Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиахолдинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.