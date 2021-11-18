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НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы

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18.11.2021, 18:29
НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы - Фото
Томаш Фиала (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Национальный банк Украины признал банковскую группу Драгон и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО Юнекс Банк.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.    

В состав банковской группы входят АО Юнекс Банк, ООО ФК Инвесткапитал, ООО ФК Артуа и СП ООО Драгон Капитал.  

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Контроллером банковской группы является Томаш Фиала

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Банковская группа Драгон стала 26-й банковской группой, зарегистрированной в Украине. 

АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка – компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский.

Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиахолдинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.

Роман Брыль
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Томаш Фиала нацбанк банковская группа Юнекс Банк
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