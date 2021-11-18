НБУ признал банковскую группу Томаша Фиалы
Национальный банк Украины признал банковскую группу Драгон и согласовал ответственным лицом этой банковской группы АО Юнекс Банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В состав банковской группы входят АО Юнекс Банк, ООО ФК Инвесткапитал, ООО ФК Артуа и СП ООО Драгон Капитал.
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Контроллером банковской группы является Томаш Фиала.
Банковская группа Драгон стала 26-й банковской группой, зарегистрированной в Украине.
АО "Юнекс Банк" основан в 1993 году. Является членом ФГВФЛ. По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка – компания Withine Investments LTD. Конечный бенефициар этой компании – народный депутат Вадим Новинский.
Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя инвестиционные, банковские и брокерские услуги для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиахолдинг "НВ", в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.
- 1 апреля 2021 года НБУ согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital
- 26 мая 2021 Основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем украинского интернет-издания Украинская правда.
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