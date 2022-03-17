НБУ призвал китайскую платежную систему UnionPay уйти с российского рынка

Национальный банк обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом уйти с российского рынка. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на ее плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в РФ", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Нацбанк надеется, что UnionPay перестанет обслуживать платежные карты как на территории РФ, так и за ее пределами.

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После начала войны западные карточные платежные системы Visa, Mastercard, American Express, JCB решили прекратить работу в России. Теперь эмитированные российскими банками карты работают только на территории России.

UnionPay – последняя из крупных платежных систем, остающихся в России.

Андрей Водяный

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