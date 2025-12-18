НБУ призвал отменить военный мораторий на урегулирование проблемной ипотеки
Национальный банк Украины считает, что Верховная Рада должна отменить всеобъемлющий мораторий на урегулирование проблемной ипотеки, введенный после начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете о финансовой стабильности.
Мораторий распространяется примерно на 35 млрд грн валовых кредитов, более 80% из которых не работают (NPL).
"Хотя на новые ипотеки запрет не распространяется, он создает неопределенность вокруг возможности взыскать залог в случае неуплаты по кредиту и повышает ставки по ипотеке. Поэтому такой всеобъемлющий мораторий должен быть отменен, а практика применения мораториев – пересмотрена", – говорится в отчете.
По мнению НБУ, отмена моратория может дать положительный эффект для рынка, как это случилось в 2021 году после отмены моратория на урегулирование старой валютной ипотеки.
В то же время НБУ не отрицает необходимости защиты пострадавших заемщиков и предлагает перейти от общих мораториев к точечным.
"Примером взвешенных ограничений может быть запрет на взыскание уничтоженного ипотечного имущества. По данным банков, в результате боевых действий был уничтожен залог по 21 млн грн кредитов", – говорится в отчете.
- 12 декабря Кабинет министров решил докапитализировать Укрфинжитло на 30 млрд грн, что позволит воспользоваться программой доступной ипотеки еще 18 000 семьям.
