НБУ призвал отменить военный мораторий на урегулирование проблемной ипотеки

Регулятор банковского рынка считает, что Верховная Рада должна отойти от практики мораториев на работу с NPL

Фото: НБУ

Национальный банк Украины считает, что Верховная Рада должна отменить всеобъемлющий мораторий на урегулирование проблемной ипотеки, введенный после начала полномасштабной войны. Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете о финансовой стабильности.

Мораторий распространяется примерно на 35 млрд грн валовых кредитов, более 80% из которых не работают (NPL).

"Хотя на новые ипотеки запрет не распространяется, он создает неопределенность вокруг возможности взыскать залог в случае неуплаты по кредиту и повышает ставки по ипотеке. Поэтому такой всеобъемлющий мораторий должен быть отменен, а практика применения мораториев – пересмотрена", – говорится в отчете.

По мнению НБУ, отмена моратория может дать положительный эффект для рынка, как это случилось в 2021 году после отмены моратория на урегулирование старой валютной ипотеки.

В то же время НБУ не отрицает необходимости защиты пострадавших заемщиков и предлагает перейти от общих мораториев к точечным.

"Примером взвешенных ограничений может быть запрет на взыскание уничтоженного ипотечного имущества. По данным банков, в результате боевых действий был уничтожен залог по 21 млн грн кредитов", – говорится в отчете.