Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко

Окружной административный суд Киева в декабре отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Универсал Банк в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение.

В Нацбанке напоминают, что в января 2019 года оштрафовал Универсал Банк на 14,38 млн грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21.01.2016 г. до 06.06.2017 г. были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.

В сентябре 2019 года НБУ получил официальное уведомление том, что Универсал Банк оспаривает штраф. После чего регулятор решил разъяснить причину штрафа в размере 14, 4 млн грн.