Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко

Суд отменил 14-миллионный штраф НБУ банку Тигипко
28.01.2020, 15:58

Суд отменил штраф в размере более 14 млн грн, наложенный регулятором на Универсал Банк

Окружной административный суд Киева в декабре отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Универсал Банк в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение.

В Нацбанке напоминают, что в января 2019 года оштрафовал Универсал Банк на 14,38 млн грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21.01.2016 г. до 06.06.2017 г. были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.

Universal Bank входит в 14 системообразующих банков. Основан в 1994 году в Тернополе. С ноября 2006 г. 99,34% акций принадлежало греческому Eurobank EFG. 27 декабря 2016 г. группа TAС Сергея Тигипко приобрела банк у Eurobank Group. В 2017 году на базе банка в сотрудничестве с Fintech Band, которую тогда возглавлял Дмитрий Дубилет, открыт первый виртуальный банк - monobank.

Напишите нам
Universal Bank универсал банк НБУ штраф нбу
Комментарии
Последние новости
 