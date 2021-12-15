НБУ разрабатывает "стратегию давления" на экс-владельцев лопнувших банков

Национальный банк Украины (НБУ) разрабатывает стратегию возврата активов обанкротившихся банков государству в рамках меморандума с МВФ. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью LIGA.net.

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"Среди задач НБУ есть блок о более интенсивной работе в направлении asset recovery – (снижение расходов государства на вывод из рынка обанкротившихся банков)", — отметил Шевченко.

Глава Нацбанка считает, что перед тем, как собрать деньги с владельцев обанкротившихся банков, к примеру Коломойского, Бахматюка, Жеваго, Лагуна, нужно сначала "разработать стратегию, как именно государство должно их возвращать".

По его словам, это предусматривает разработку стратегии возврата активов, которую Кабмин должен принять до конца февраля 2022 года в рамках меморандума с МВФ.

В частности, НБУ инициировал создание рабочей группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, которую возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Туда входят также представители силовых органов: Генпрокуратуры, НАБУ, МВД и Минюста.

Шевченко назвал это "стратегией легитимного давления на владельцев обанкротившихся банков".

"Это означает, что каждый причастный орган в рамках закона и сферы своей ответственности будет делать все возможное для возмещения ущерба государству в результате вывода банков с рынка", — сказал глава НБУ.

По его словам, правоохранительные органы будут заниматься криминальной частью, правительство – законодательной. Таким образом, утверждает глава НБУ, к примеру, Минэкономики может не допустить связанные с банками-должниками компании к участию в приватизации или в системе госзакупок.

Шевченко уточил, что в целом владельцы обанкротившихся банков задолжали НБУ 39,4 млрд грн. К тому же, ФГИУ судится с такими банками на общую сумму еще около 97,8 млрд грн.

Глава НБУ добавил, что принятие и публикация этой стратегии является структурным маяком в меморандуме с МВФ.

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере $699 млн. Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом более $2 млрд.

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Наталия Фреик

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