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31.07.2019, 18:11

НБУ разработал правила платежей по QR-кодам

НБУ разработал правила платежей по QR-кодам

Правила определяют единые принципы использования QR-кодов для безналичных расчетов

Национальный банк (НБУ) разработал проект правил использования QR-кода для перевода денег.

Согласно сообщению регулятора, они определяют единые принципы использования QR-кода для безналичных расчетов и требования к реквизитам QR-кода.

С помощью QR-кодов можно будет оплачивать товары и услуги, в том числе коммунальные (С2В и С2G), а также переводить деньги между счетами физлиц.

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"QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона", - говорится в сообщении НБУ.

Проект правил получили банки и другие финучреждения для ознакомления. До 15 августа НБУ будет собирать комментарии и предложения от них.

С 5 августа в Украине стартует внедрение стандарта IBAN.

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Теги: НБУ, QR-код, платежи по QR-кодам
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