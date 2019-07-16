В августе банковские счета украинцев переведут на стандарт IBAN

С 1 апреля украинские банки начали открывать клиентам новые счета в соответствии со стандартами IBAN. До 5 августа владельцам новых счетов еще можно использовать как старые, так и новые реквизиты, после 5 августа - только приведенные в соответствие со стандартами IBAN. Об этом напоминает Лига:Закон Бизнес.

Новые нормы содержит постановление Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине".

Владельцы уже существующих банковских счетов в период с 1 апреля до 31 октября должны самостоятельно изменить номера счетов в банке.

Для Украины IBAN будет состоять из 29 букв и цифр: первые 10 знаков - это код страны и код банка, последние 19 - номер счета клиента банка. По первым двум буквам можно будет сразу распознать страну-участника - Украина (UA), а с помощью контрольного разряда - обеспечить уникальную проверку счета клиента на корректность. При этом действующий номер аналитического учета остается неизменным.

Напомним, что Нацбанк с 1 апреля 2019 года планировал внедрить международный номер банковского счета IBAN. Но потом, по просьбе банковского сообщества, перенес внедрение IBAN на 5 августа.

Ранее сообщалось, НБУ изменит реквизиты расчетных документов.