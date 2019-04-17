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17.04.2019, 13:51

НБУ изменит реквизиты расчетных документов

НБУ изменит реквизиты расчетных документов

Нацбанк обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов с использованием IBAN

Национальный банк Украины обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов. Это будет сделано из-за введения международного номера банковского счета IBAN, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключено реквизит "Код банка".

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В НБУ пояснили, что это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты НБУ в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка. В  НБУ считают, что использование этого стандарта благодаря сокращению реквизитов оформление расчетных документов сделают более удобным.

Проект постановления НБУ "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте" обнародован для общественного обсуждения.

В НБУ напоминают, что для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета.

Введение IBAN должно гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, заявляют в НБУ.

Напомним, что Нацбанк с 1 апреля 2019 года планировал внедрить международный номер банковского счета IBAN. Но потом, по просьбе банковского сообщества НБУ перенес внедрение IBAN на 5 августа.

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Теги: iban, международный номер банковского счета
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