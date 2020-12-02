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НБУ разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении Дия при кассовых операциях

02.12.2020, 12:35
НБУ разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении Дия при кассовых операциях - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Национальный банк Украины разрешил коммерческим банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении Дия при проведении кассовых операций. Разрешение вступило в силу с 1 декабря 2020 года, говорится с сообщении НБУ, опубликованном на его Facebook странице.  

Пока цифровые паспорта при расчете в кассах принимают только три банка – ПриватБанк, Монобанк и А-Банк. Еще 42 банка готовятся к переходу на новый формат работы с клиентами, говорится в сообщении.

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Банки, которые еще не запустили шеринг цифровых документов могут, как и ранее, спрашивать у клиентов обычный паспорт (ID-карточку, или "книжечку"), объясняют в Нацбанке.

"Указанный процесс идентификации должен происходить в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам проведения банками финансового мониторинга",- сообщает НБУ.

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Роман Брыль
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