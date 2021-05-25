UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ согласовал членов набсовета Ощадбанка от Зеленского и Кабмина

25.05.2021, 11:02
НБУ согласовал членов набсовета Ощадбанка от Зеленского и Кабмина - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк согласовал назначение Розы Тапановой и Александра Роднянского членами наблюдательного совета Ощадбанка по квотам Кабинета министров и президента Украины, соответственно. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в НБУ и Ощадбанке.

Обновлено в 11:10. Информацию подтвердили в пресс-службе НБУ.

Тапанова и Роднянский прошли тест и собеседование в НБУ и были единогласно утверждены Комитетом по надзору 24 мая, сообщил LIGA.net один из собеседников. Тапанова подтвердила LIGA.net, что успешно прошла тестирование.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Тапанова известна как экс-и.о. гендиректорки Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и основательница адвокатского объединения "Международная юридическая компания", в числе учредителей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава офиса президента Андрей Ермак.

Александр Роднянский – сын продюсера Александра Роднянского.

  • Кабмин назначил Тапанову в начале апреля, она сменила в набсовете Тараса Кириченко. Роднянский был назначен в марте вместо уволившегося по собственному желанию Айвараса Абромавичуса.
  • Набсовет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ощадбанк Александр Роднянский Роза Тапанова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 