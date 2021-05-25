НБУ согласовал членов набсовета Ощадбанка от Зеленского и Кабмина

Национальный банк согласовал назначение Розы Тапановой и Александра Роднянского членами наблюдательного совета Ощадбанка по квотам Кабинета министров и президента Украины, соответственно. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в НБУ и Ощадбанке.

Обновлено в 11:10. Информацию подтвердили в пресс-службе НБУ.

Тапанова и Роднянский прошли тест и собеседование в НБУ и были единогласно утверждены Комитетом по надзору 24 мая, сообщил LIGA.net один из собеседников. Тапанова подтвердила LIGA.net, что успешно прошла тестирование.

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Тапанова известна как экс-и.о. гендиректорки Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и основательница адвокатского объединения "Международная юридическая компания", в числе учредителей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава офиса президента Андрей Ермак.

Александр Роднянский – сын продюсера Александра Роднянского.

Кабмин назначил Тапанову в начале апреля, она сменила в набсовете Тараса Кириченко. Роднянский был назначен в марте вместо уволившегося по собственному желанию Айвараса Абромавичуса.

Набсовет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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