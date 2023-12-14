НБУ советует банкам создать резервные каналы связи после атаки на Киевстар

Банки уже активно решают эту ситуацию – перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на Киевстар и сбой у мобильного оператора привели к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ.

"У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", – отметил он.

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Во время совещания с представителями системно важных банков говорилось о влиянии кибератаки на Киевстар на работу НБУ и банковской инфраструктуры.

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

По данным НБУ, проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи Киевстар.

Пока банки уже активно решают эту ситуацию – перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

"Мы на протяжении 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере", – сказал Шабан.

В пресс-службе также сообщили, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

Киевстар возобновил голосовую связь вечером 13 декабря после начавшейся утром 12 декабря кибератаки.

Персональные данные абонентов Киевстара не скомпрометированы, заявила в комментарии LIGA.net спикер оператора Ирина Леличенко. Данные в безопасности, и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки, отметили в компании.

Российские хакеры по группировке "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор Киевстар. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

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