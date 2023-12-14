НБУ радить банкам створити резервні канали зв’язку після атаки на Київстар
Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на Київстар і збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ.
"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – зазначив він.
Під час наради з представниками системно важливих банків ішлося про вплив кібератаки на "Київстар" на роботу НБУ та банківської інфраструктури.
За інформацією банків, переважна більшість банкоматів і терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.
Також немає складнощів у роботі мобільних застосунків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують у процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.
За даними НБУ, проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють із використанням мобільного зв’язку Київстар.
Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують POS-термінали, що не працюють, на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.
Заступник голови НБУ також звернув їх увагу банкірів на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.
"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків і небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", – сказав Шабан.
У пресслужбі також повідомили, що Національний банк України працює у штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ.
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