НБУ сворачивает антикризисные монетарные меры: что изменится с 1 октября

Национальный банк Украины (НБУ) решил отказаться от проведения операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор сворачивает долгосрочное рефинансирование и процентный своп с IV квартала 2021 года. С 1 октября срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

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"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Нацбанка, направленной на сдерживание инфляции", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности.

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В июне в НБУ заявляли, что банковская система находится в высоколиквидном состоянии и может уже возвращаться к основам, которые действовали до коронакризиса.

С 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет. Также ограничены объемы аукционов: с 1 июля – до 5 млрд грн, с 1 августа – до 4 млрд грн, с 1 сентября – до 3 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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