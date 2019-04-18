НБУ: у Коломойского нет шансов на компенсацию за ПриватБанк

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский не сможет в суде доказать, что государство причинило ему материальный ущерб, национализировав банк в декабре 2016 года. Об этом на брифинге заявила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

"Для выплаты компенсации экс-бенефициары должны доказать факт убытков в суде, - сказала Рожкова. - С учетом результатов независимого аудита, оснований для возмещения нет".

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На момент признания неплатежеспособным капитал банка был отрицательным, государство впоследствии докапитализировало его на 155,3 млрд грн, добавила замглавы НБУ. "Фактически, это убытки, причиненные другой стороне - украинским налогоплательщикам. Наша задача эти деньги вернуть путем борьбы во всех судебных инстанциях", - отметила она.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску экс-собственника финучреждения Игоря Коломойского. Как пояснили в суде, НБУ, который вместе с Минфином, Фондом гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку выступает ответчиком по делу, не смог предоставить доказательства о достаточных основаниях для признания банка неплатежеспособным. В Нацбанке заявили, что будут готовить апелляцию.

Подробности: Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Это серьезно?