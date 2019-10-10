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НБУ ужесточил требования к залогу по кредиту экстренной поддержки

НБУ ужесточил требования к залогу по кредиту экстренной поддержки
10.10.2019, 18:28

Нацбанк изменил условия предоставления кредита для экстренной поддержки ликвидности банка

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к залогу, под который регулятор предоставляет кредит для экстренной поддержки ликвидности банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк будет вправе не принимать в залог по кредиту экстренной поддержки залог по кредитному договору банка с юрлицом, если эта компания имеет просроченную задолженность в других банках. Также НБУ не будет принимать залог по кредитному договору с физлицом, если у него есть просроченная задолженность более чем на семь дней в других банках.

Изменения в Положение об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков утверждены постановлением НБУ от 04.10.2019 г. №119.

  • С 1 сентября Нацбанк отменил экономические нормативы мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

В декабря 2016 года Набанк как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA ). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности на межбанковском кредитном рынке и по стандартным инструментам рефинансирования НБУ.

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НБУ ликвидность залог по кредиту экстренная поддержка ликвидности
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