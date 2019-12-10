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НБУ унормировал использование электронных банковских карт

НБУ унормировал использование электронных банковских карт
10.12.2019, 11:27

Регулятор обновил порядок использование электронных карт и защитил пользователя

Национальный банк (НБУ) усовершенствовал порядок эмиссии (выпуска) электронных платежных карточек и операций с их использованием. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно постановлению правления НБУ №142 от 29 ноября 2019-го, унормирован порядок использования пользователем платежного приложения и деятельность информационно-технического посредника.

Физлица-предприниматели теперь могут использовать корпоративную платежную карту.

Опекуны недееспособных граждан получили право открыть на свое имя платежное электронное средство.

Банки получили право передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов. При этом банки обязаны предусматривать порядок выдачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

Также регулятор уточнил требования по обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости услуг до инициирования перевода.

В НБУ ожидают, что обновленные требования улучшат уровень обслуживания пользователей, и усилят защиту прав пользователей.

Документ вступает в силу с 10 декабря.

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НБУ электронные платежи
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