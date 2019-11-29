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Кешлес-экономика. Что происходит с безналичными расчетами

Кешлес-экономика. Что происходит с безналичными расчетами
29.11.2019, 14:59

По итогам девяти месяцев, объем операций с использованием платежных карт вырос до 2,58 трлн грн

В январе-октябре общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек украинских банков составило 3,​​65 млрд шт., а их объем – 2,58 трлн грн.

Как отмечают в Национальном банке, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество сделок выросло на 29%, а сумма - на 27%.

Преобладающими были безналичные операции - 2,99 млрд шт. (81,9%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами. Объем таких операции составил 1,28 трлн грн, или 49,7% от всех операций с карточками.

Чаще всего карточки использовали для расчетов в торговых сетях - 51%. По объемам безналичных операций доминировали переводы с карты на карту - 41%.

На 1 октября количество платежных карт выросло на 9%, по сравнению с началом года, и составило 64,7 млн шт. 60% от этого количества - это активны платежные карточки.

В Нацбанке отмечают, что популярность безналичных расчетов платежными картами растет благодаря инновациям. В частности, сегодня около 22% активных платежных карт - это бесконтактные и токенизированные карточки. С начала года их количество увеличилось почти на 70% - до 6,7 млн шт. и 1,90 млн шт. соответственно. Объем операций составляет треть от общего объема в торговых сетях. В НБУ объясняют популярность таких карт ​​безопасностью, скоростью и удобством в использовании.

Популярность бесконтактных операций влияет и на расширение инфраструктуры под них. С начала года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14,1% - до 318 400 ед. Из них 89% обеспечивают возможность бесконтактной оплаты (на 1 января было 79, 4%). На 1 октября в Украине приходится 8000 терминалов на 1 млн населения.

При этом региональное распределение сети на территории Украины остается неравномерным: наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской и Донецкой областях.

Лидируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Количество банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) в почти не изменилось и на 1 октября составило 19 700 шт. и 16 600 шт. соответственно.

 Справка. По состоянию на 1 октября 2019 в Украине работал 71 участник карточных платежных систем.

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