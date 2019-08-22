Безналичные расчеты: НБУ подвел итоги полугодия

В первом полугодии общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек украинских банков составило 2,35 млрд шт., а их объем - почти 1,67 трлн грн.

Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, эти показатели по сравнению с первым полугодием 2018 выросли на 28% каждый.

При этом, количество безналичных операций составило почти 1,92 млрд шт., объем - 823,2 млрд грн. Доля безналичных расчетов с начала года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах - 49,6% и 49,2% соответственно).

Чаще всего карточки используются при расчетах в торговых сетях - 51%. По объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту - 40,5%.

На 1 июля количество платежных карт составило 63,2 млн шт. (из них более 60% - это активные платежные карточки), что на 6% больше по сравнению с началом года.

В НБУ отмечают постоянный тренд по распространению бесконтактных платежей, в том числе с помощью смартфонов и других NFC-устройств. Популярность их обусловлена ​​безопасностью, скоростью и удобством. Такие платежи составляют треть от общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных терминалов (30% и 29% соответственно).

Растет и количество бесконтактных карт. С начала их стало больше на 36% (всего - 5,3 млн шт.). Токенизированные платежные карточки выросли почти на четверть (на 24%) - до 1,4 млн шт. То есть, каждая седьмая платежная карта в Украине является бесконтактной.

Благодаря этому расширилась и сеть бесконтактных торговых платежных терминалов - до 262 800 ед (+18,7% с начала года). Уже 86% торговых POS-терминалов в Украине предоставляют бесконтактную оплату (на 1 января их было 79,4%).

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины н

На 1 июля на 1 млн человек в Украине приходится 8000 платежных терминалов. Региональное распределение на территории Украины остается неравномерным. Доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Наименьшее количество платежных устройств на западе страны, в Луганской и Донецкой областях.

На 1 июля в Украине работал 71 участник карточных платежных систем.