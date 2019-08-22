Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Безналичные расчеты: НБУ подвел итоги полугодия

Безналичные расчеты: НБУ подвел итоги полугодия
22.08.2019, 17:16

Объем операций с использованием платежных карт превысили 1,6 трлн грн

В первом полугодии общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек украинских банков составило 2,35 млрд шт., а их объем - почти 1,67 трлн грн.

Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, эти показатели по сравнению с первым полугодием 2018 выросли на 28% каждый.

При этом, количество безналичных операций составило почти 1,92 млрд шт., объем - 823,2 млрд грн. Доля безналичных расчетов с начала года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах - 49,6% и 49,2% соответственно).

Чаще всего карточки используются при расчетах в торговых сетях - 51%. По объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту - 40,5%.

На 1 июля количество платежных карт составило 63,2 млн шт. (из них более 60% - это активные платежные карточки), что на 6% больше по сравнению с началом года.

В НБУ отмечают постоянный тренд по распространению бесконтактных платежей, в том числе с помощью смартфонов и других NFC-устройств. Популярность их обусловлена ​​безопасностью, скоростью и удобством. Такие платежи составляют треть от общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных терминалов (30% и 29% соответственно).

Растет и количество бесконтактных карт. С начала их стало больше на 36% (всего - 5,3 млн шт.). Токенизированные платежные карточки выросли почти на четверть (на 24%) - до 1,4 млн шт. То есть, каждая седьмая платежная карта в Украине является бесконтактной.

Благодаря этому расширилась и сеть бесконтактных торговых платежных терминалов  - до 262 800 ед (+18,7% с начала года). Уже 86% торговых POS-терминалов в Украине предоставляют бесконтактную оплату (на 1 января их было 79,4%).

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины н

На 1 июля на 1 млн человек в Украине приходится 8000 платежных терминалов. Региональное распределение на территории Украины остается неравномерным. Доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Наименьшее количество платежных устройств на западе страны, в Луганской и Донецкой областях.

На 1 июля в Украине работал 71 участник карточных платежных систем.

Напишите нам
безналичные расчеты НБУ POS-терминал бесконтактные платежи
Комментарии
Последние новости
 