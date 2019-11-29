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НБУ анонсировал перезагрузку регулирования платежного рынка

НБУ анонсировал перезагрузку регулирования платежного рынка
29.11.2019, 10:33

По словам замглавы Нацбанка, сейчас доля безналичных платежей достигла около 50%

В ближайшее время Национальный банк (НБУ)  вынесет на публичное обсуждение законопроект о регулировании платежного рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ заявляют, что сфера регулирования платежного рынка требует обновления и осовременивания. Поэтому была создана рабочая группа, которая работает над разработкой нового проекта закона о платежных услугах. Уже в ближайшее время НБУ планирует вынести документ на публичное обсуждение.

Как отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод на форуме Mastercard Open Talks, доля безналичных расчетов платежными карточками до конца 2020 года должна достигнуть 55%. 

По словам Холода, сейчас доля безналичных платежей - 50%, что в полной мере соответствует планам НБУ, а к концу 2020 года должна достигнуть 55%. "Большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS-терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты. За это мы благодарны участникам рынка", - подчеркнул он.

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