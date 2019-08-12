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Электронные деньги и е-кошельки. Что происходит на рынке Украины

Электронные деньги и е-кошельки. Что происходит на рынке Украины
12.08.2019, 11:53

За январь-июнь операции с электронными деньгами выросли на 60% по сравнению с первым полугодием 2018 года

В Украине стабильно растут объемы операций с электронными деньгами. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 60% и достиг 4,9 млрд грн.

Как отмечает пресс-служба Национального банка Украины, за первые шесть месяцев года более чем в два раза выросли и объемы выпущенных электронных денег - до 85,4 млн грн. А количество электронных кошельков увеличилось на 20% и достигло 67,9 млн штук.

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В НБУ напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, которое не пополняется, составляет 4000 грн; в пополняемом электронном кошельке - 14000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 000 грн в год).

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