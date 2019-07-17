Украинцы переходят на безнал: что происходит с наличными

В наличном обращении Украины на 1 июля находилось 393,8 млрд грн, в частности банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Наличные в обращении уменьшились на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, если сравнивать с данными Европейского центрального банка (ЕЦБ), то в еврозоне в наличном обращении находится 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет.

По данным регулятора, по количеству в наличном обращении Украины преобладают банкноты 200 гривень и монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). В еврозоне же больше всего в обращении банкнот 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

Ранее НБУ сообщал, что итогам I квартала, объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос по сравнению с I кварталом 2018 года на 45% - до 395,5 млрд грн; а количество безналичных операций - почти на 35% и достигло 906 млн операций.