НБУ установил паритет между долларом и евро. Официальный курс валют
23.08.2022, 09:03
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 августа курс гривни по отношению к евро вырос почти на 18 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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