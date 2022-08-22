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Доллар стал дороже евро: паритет пройден

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 21:08
Доллар стал дороже евро: паритет пройден - Фото
Фото: EPA

В понедельник, 22 августа, американский доллар стал стоить больше, чем евро.

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В июле впервые почти за 20 лет был зафиксирован паритет евро и доллара (иными словами – обменный курс 1 к 1), но затем евро частично отвоевал свои позиции.

Сегодня он опустился до нового минимума – 0,9928 за доллар.

Доллар стал дороже евро: паритет пройден

В последние годы курс евро колебался на уровне 1,15–1,25 за доллар. С начала 2022 года котировки упали более чем на 15%, но снижение курса евро началось еще раньше – в первой половине 2021 года.

Причиной этого тренда является ожидание рынка, что Федеральная резервная система США ради борьбы с инфляцией будет повышать процентные ставки быстрее и радикальнее, чем Европейский центральный банк.

Второе объяснение падения евро – перспектива тяжелой зимы.

Сегодняшнее снижение курса евро может быть только началом более глубокого падения, пишет Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к концу квартала курс снизится до уровня 97 евроцентов за доллар, а в Nomura International ориентируются на 97,5 евроцента. После этого рынки может ожидать уровень 95 евроцентов за доллар или еще меньше.

"В конце лета евро снова оказалось под давлением. Отчасти потому, что больше ставят на доллар, а частично – потому что Дамоклов меч, висящий над европейской экономикой, не исчезает", — заявили в Societe Generale.

Андрей Водяный
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