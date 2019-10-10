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НБУ утвердил 20 банков для валютных интервенций

НБУ утвердил 20 банков для валютных интервенций
10.10.2019, 16:32

Нацбанк определил банки, которые будут участвовать в валютных интервенциях по лучшему курсу в IV квартале

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса по лучшему курса через функционал RFQ в октябре-декабре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по сравнению с III кварталом, список не изменился: Альфа-Банк, Банк Альянс, Банк Инвестиций и Сбережений, Банк Восток, КБ Глобус, ИНГ Банк Украина, Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк ПивденныйПриватБанкПУМБРайффайзен Банк АвальСбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, УкргазбанкУкрэксимбанк, УкрСиббанк.

При этом, в Нацбанке отмечают, что этот перечень не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях по лучшему курсу через функционал Matching, когда НБУ выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил.

В III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанке, Нацбанк купил более $2,5 млрд. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились. За этот же период НБУ продал на межбанке для сглаживания курсовых колебаний $16,8 млн. Вся сумма была продана по единому курсу через функционал Matching.

  • С апреля 2018 года Нацбанк начал интервенции по лучшему курсу с использованием не только функционала RFQ, но и функционала Matching. Преимущества последнего - анонимные котировки, неограниченное количество участников, оперативность заключения сделок.
  • С 7 февраля НБУ проводит валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.
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