НБУ утвердил еще двоих членов в набсовет Укрэксимбанка

13 февраля Национальный банк Украины согласовал кандидатуры двух членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка: независимого директора Ласло Урбана и представителя государства от Верховной Рады Дмитрия Каплюка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Урбан и Каплюк согласованы по результатам тестирований и собеседований, проведенных квалификационной комиссией с участием правления НБУ.

Отмечается, что наблюдательный совет Укрэксимбанка почти полностью сформирован. В его состав входят восемь из девяти человек.

В НБУ напоминают, что в августе 2019 года согласованы кандидатуры Виктории Страховой (представитель государства от президента Украины), Юрия Буца (представитель государства от Кабмина). В сентябре 2019 года согласование получили Стивен Фишер (независимый директор), Доминик Меню (независимый директор), Сергей Коновец (независимый директор), Димитри Чичли (независимый директор), Оляна Гордиенко (независимый директор).

Однако 27 декабря Кабинет министров прекратил полномочия члена набсовета Стивена Фишера, и эта должность остается вакантной.