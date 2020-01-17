Укрэксимбанк объявил повторный конкурс на главу правления

Сегодня, 18 января, объявлен конкурс на должность председателя правления государственного Укрэксимбанка.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, конкурс объявлен на основании решения наблюдательного совета банка.
Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе принимаются до 31 января. До 12 февраля должно состояться собеседование финалиста с набсоветом банка.
Условия конкурса и требования к претендентам можно посмотреть здесь >>>
- В декабре набсовет Укрэксимбанка отменил объявленный 18 ноября конкурс и решил его повторно объявить позже. Подробности такого решения не оглашались.
- Бывший глава банка Александр Гриценко находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича.
- Служба безопасности Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.
- В этот же день Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.
- В Укрэксимбанке заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.