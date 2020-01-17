Укрэксимбанк объявил повторный конкурс на главу правления

Сегодня, 18 января, объявлен конкурс на должность председателя правления государственного Укрэксимбанка.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, конкурс объявлен на основании решения наблюдательного совета банка.

Документы от претендентов на участие в конкурсном отборе принимаются до 31 января. До 12 февраля должно состояться собеседование финалиста с набсоветом банка.

Условия конкурса и требования к претендентам можно посмотреть здесь >>>