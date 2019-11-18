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В Укрэксимбанке отреагировали на задержание предправления

В Укрэксимбанке отреагировали на задержание предправления
18.11.2019, 08:54

В наблюдательном совете и правлении банка обещают клиентам бесперебойную работу финучреждения

Задержание председателя правления банка Александра Гриценко не повлияет на работу Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме", - говорится в сообщении.

В банке также отмечают, что будут содействовать правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для объективного выяснения обстоятельств дела.

  • 16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Его поместили в изолятор временного содержания. "В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов", - сообщили в СБУ.

Гриценко возглавляет Укрэсимбанк с августа 2014 года, 100% акций банка принадлежат государству. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.

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Укрэксимбанк Александра Гриценко
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