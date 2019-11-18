Главу Укрэксимбанка освободили под залог в 3 млн грн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, которого Генпрокуратура подозревает в содействии легализации $100 млн через банк людьми беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из зала суда.

Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.

Сторона защиты настаивала на незаконном задержании Гриценко: подозрение якобы объявлено не было.