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Главу Укрэксимбанка освободили под залог в 3 млн грн

Главу Укрэксимбанка освободили под залог в 3 млн грн
18.11.2019, 16:39

Александра Гриценко подозревают в содействии легализации денег Януковича

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, которого Генпрокуратура подозревает в содействии легализации $100 млн через банк людьми беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net из зала суда. 

Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.

Сторона защиты настаивала на незаконном задержании Гриценко: подозрение якобы объявлено не было.

  • Служба безопасности Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. Сегодня, 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.
  • В Укрэксимбанке заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.

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