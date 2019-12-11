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Укрэксимбанк объявит повторный конкурс на главу правления

Укрэксимбанк объявит повторный конкурс на главу правления
11.12.2019, 09:11

Объявленый ранее конкурс на главу правления Укрэксимбанка отменен. Подробностей пока нет

Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение о повторном проведении конкурса на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, 6 декабря набсовет АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" принял мотивированное решение о повторном проведении конкурсного отбора председателя правления Банка, который был объявлен 18 ноября 2019 года. 

Дата начала повторного конкурсного будет объявлена отдельно в рабочем порядке.

  • Бывший глава банка Александр Гриценко находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича.
  • Служба безопасности Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.
  • В этот же день Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.
  • В Укрэксимбанке заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.

Подробнее о перспективах дела читайте в материале: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH

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