Укрэксимбанк объявит повторный конкурс на главу правления

Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение о повторном проведении конкурса на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, 6 декабря набсовет АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" принял мотивированное решение о повторном проведении конкурсного отбора председателя правления Банка, который был объявлен 18 ноября 2019 года.

Дата начала повторного конкурсного будет объявлена отдельно в рабочем порядке.

Бывший глава банка Александр Гриценко находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича .

Служба безопасности Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.

В этот же день Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.

В Укрэксимбанке заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.

Подробнее о перспективах дела читайте в материале: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH