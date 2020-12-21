UA

НБУ ввел антикризисные меры на время январского карантина

21.12.2020, 19:45
НБУ ввел антикризисные меры на время январского карантина - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк принял антикризисные меры по поддержке банковского сектора и экономики на время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В НБУ убеждены, что это позволит снизить регуляторную нагрузку на банки и позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

НБУ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщиков. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы: до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников – физических лиц; до 31 мая 2021 года (включительно) – для должников – юридических лиц.

Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, пишут в НБУ, а с другой – не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. 

Также банкам разрешено: не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра – до 29 апреля 2021 года; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества – до 30 марта 2021 года; не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнения показателей бюджета за 2020 и 2021 годы – до 4 января 2023 года.

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии – разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года (ранее — до 28 февраля).

В части управления проблемными активами – вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов в 2021 году с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности разрешено: проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии; представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года; не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

Нацбанк сообщил, что  продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

Также банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Постановление вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
нацбанк НБУ банковский сектор

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 