НБУ ввел антикризисные меры на время январского карантина

Национальный банк принял антикризисные меры по поддержке банковского сектора и экономики на время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В НБУ убеждены, что это позволит снизить регуляторную нагрузку на банки и позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий.

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НБУ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщиков. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы: до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников – физических лиц; до 31 мая 2021 года (включительно) – для должников – юридических лиц.

Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, пишут в НБУ, а с другой – не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно.

Также банкам разрешено: не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра – до 29 апреля 2021 года; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества – до 30 марта 2021 года; не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнения показателей бюджета за 2020 и 2021 годы – до 4 января 2023 года.

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии – разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года (ранее — до 28 февраля).

В части управления проблемными активами – вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов в 2021 году с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности разрешено: проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии; представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года; не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

Нацбанк сообщил, что продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

Также банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Постановление вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

НБУ заявляет, что банковский сектор Украины оказался устойчивым к коронакризису и банки бесперебойно оказывали услуги, поддерживали клиентов кредитованием.

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Наталия Софиенко

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