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27.03.2019, 08:37

НБУ выдал обменникам новые бессрочные лицензии

НБУ выдал обменникам новые бессрочные лицензии

Восемь обменников получили новые бессрочные лицензии от Нацбанка

Национальный банк в рамках валютной либерализации начал замену генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые, бессрочные.

Как пишет Finclub, 26 марта НБУ принял решение о переоформлении лицензий первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют.

Среди них: Альфа-Инвест Групп, Финод, Финансовый мир, Конверсия, Иноме Групп, Смарт Финэксперт, 24 онлайн, Пост Финанс.

Новые лицензии выданы бессрочно, отмечает издание, тогда как генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до 3 лет.

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Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ ослабил более двадцати валютных ограничений.

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Теги: НБУ, обмен валют, обменники
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