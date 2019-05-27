НБУ выдаст рефинансирование пяти банкам на 4,2 млрд грн

Национальный банк Украины рефинансирует пять банков на общую сумму 4,231 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным Нацбанка, процентная ставка определена в размере 17,5% годовых.

Названия банков в пресс-службе регулятора не уточняют.

Напомним, что Нацбанк 11 мая начал второй этапа оценки устойчивости банков - обработку результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

В этом году НБУ устроит стресс-тест 29 банкам. По предварительным оценкам НБУ, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с 2018 годом. Ранее в НБУ сообщили, что основной акцент стресс-тестирования в этом году - анализ портфеля потребительских кредитов банков.