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03.06.2019, 09:54

НБУ вынес предупреждение ПриватБанку

НБУ вынес предупреждение ПриватБанку

Нацбанк в мае применил к ПриватБанку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины направил АО КБ ПриватБанк предупреждение  за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба регулятора, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в мае Нацбанк применил к ПриватБанку в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации.

В НБУ напоминают, что с 31 августа 2016 года регулятор постоянно информирует общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также - за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Ранее сообщалось, что в марте НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и применил к банку письменное предостережение.

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Теги: НБУ, ПриватБанк, финансовый мониторинг
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