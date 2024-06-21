НБУ запретил использовать кредитные средства для азартных игр

Банкам с 22 июня будет запрещено перечислять деньги клиентов, предоставленные в кредит, на счета организаторов азартных игр

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк с 22 июня запретил использовать кредитные средства для азартных игр. Это сделано с целью обеспечения безопасности и финансовой стабильности финансовой системы и предотвращения кризисных явлений во время военного положения, сообщается в постановлении правления НБУ №72 от 21 июня.

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Документ запрещает поставщикам платежных услуг зачислять кредитные средства клиентов на счета игорных компаний для участия в азартных играх в интернете.

НБУ считает, что такой запрет не только уменьшит негативные последствия азартных игр, но и будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.