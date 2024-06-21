НБУ заборонив використовувати кредитні кошти для азартних ігор

Банкам з 22 червня буде заборонено перераховувати гроші клієнтів, надані в кредит, на рахунки організаторів азартних ігор

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк з 22 червня заборонив використовувати кредитні кошти для азартних ігор. Це зроблено з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи й запобігання кризовим явищам під час воєнного стану, повідомляється в постанові правління НБУ №72 від 21 червня.

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Документ забороняє надавачам платіжних послуг зараховувати кредитні кошти клієнтів на рахунки гральних компаній для участі в азартних іграх в інтернеті.

НБУ вважає, що така заборона не лише зменшить негативні наслідки від азартних ігор, але й сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.