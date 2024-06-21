НБУ заборонив використовувати кредитні кошти для азартних ігор
Національний банк з 22 червня заборонив використовувати кредитні кошти для азартних ігор. Це зроблено з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи й запобігання кризовим явищам під час воєнного стану, повідомляється в постанові правління НБУ №72 від 21 червня.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Документ забороняє надавачам платіжних послуг зараховувати кредитні кошти клієнтів на рахунки гральних компаній для участі в азартних іграх в інтернеті.
НБУ вважає, що така заборона не лише зменшить негативні наслідки від азартних ігор, але й сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
- 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.
- 24 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання грального бізнесу.
- Не чекаючи повного ухвалення законопроєкту, уряд України вирішив обмежити рекламу азартних ігор і наказав встановити грошові й часові ліміти для гравців.