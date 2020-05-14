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НБУ запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов

НБУ запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов
14.05.2020, 17:31

Приложение UAPassportReader должно облегчить жизнь банкам и их клиентам, считают в НБУ

Национальный банк (НБУ) разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины”, - сказано в сообщении.

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В НБУ ожидают, что использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка “облегчит жизнь” финучреждениям и их клиентам.

В частности, банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа. Интегрировав это приложение в свою IT-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах, отмечает регулятор.

В свою очередь клиентам, у которых есть биометрические документы, не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF), говорится в сообщении Нацбанка.

Пилотная версия приложения доступна в AppStore. В перспективе появится аналогичная версия для Google Play.

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Марина Кучук
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НБУ UAPassportReader
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