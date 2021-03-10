UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ

10.03.2021, 14:45
Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ - Фото
Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров принял изменения в Положение об институте первичных дилеров на рынке облигаций внутренних государственных займов. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 10 марта.

Изменениями предлагается допустить на рынок ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения, которые соответствуют установленным требованиям.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

При этом предлагается исключить подпункт о требовании оплачивать уставной капитал в эквиваленте не менее 10 млн евро.

В то же время уточняется требование к объему торговли ОВГЗ (в течение – последнего года) и срока выполнения обязательств первичными дилерами для целей оценки (календарный год), а также по выполнению ими обязательств по поддержанию ликвидности гособлигаций на вторичном рынке.

В том числе общий объем торговли облигациями в течение последнего года должен составлять не менее 1 млрд грн, а объем покупки ОВГЗ – не менее 3% общего объема их выпуска в течение календарного года.

Первичные дилеры также должны выполнять требования к маркет-мейкера на рынке ОВГЗ, установленные в соответствии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Минфином.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
правительство финкомпании рынок ОВГЗ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 