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ОВГЗ, депозиты, недвижимость. Во что НПФ инвестируют пенсионные накопления

26.01.2021, 18:13
ОВГЗ, депозиты, недвижимость. Во что НПФ инвестируют пенсионные накопления - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За 9 месяцев 2020 года, негосударственные пенсионные фонды инвестировали 86% активов в облигации внутреннего госзайма, а также депозиты в банках, говорится в отчетности Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным комиссии, 45,7% активов или 1,597 млрд грн НПФ вложили в ОВГЗ, тогда как на банковские депозиты пришлось 40,3% (1,406 млрд грн). Корпоративные облигации резидентов Украины занимают 5,5%, муниципальные облигации – 2,7%, объекты недвижимости – 2,5%, в акции украинских компаний – 1,3% активов фондов.

  • Ранее Кабмин совместно с НКЦБФР представил проект меморандума о создании Украинского международного финансового центра, который разрабатывался он совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий – уже в 2021 году.
  • Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.
  • Согласно предложению профильного комитета Верховной Рады к законопроекту о введении в Украине накопительных пенсий, финансирование пенсий второго уровня будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%.
Юлия Кузнецова
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